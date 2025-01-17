سعر Ordinal Bridge (ORDIBRIDGE)
سعر Ordinal Bridge (ORDIBRIDGE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ORDIBRIDGE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ordinal Bridge الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.16
- تغيير سعر Ordinal Bridge خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ORDIBRIDGE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ORDIBRIDGE.
خلال اليوم، كان سعر Ordinal Bridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ordinal Bridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ordinal Bridge مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ordinal Bridge مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-17.86%
|60 يوم
|$ 0
|+1.28%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ordinal Bridge: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-5.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Ordinal Bridge Bot is an innovative Telegram-based tool designed to revolutionize your experience with the BRC-20 blockchain. With its user-friendly interface and powerful features, this bot allows seamless multi-chain transactions, making the bridging process between various blockchains and BRC-20 efficient and straightforward.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ORDIBRIDGE إلى AUD
A$--
|1 ORDIBRIDGE إلى GBP
￡--
|1 ORDIBRIDGE إلى EUR
€--
|1 ORDIBRIDGE إلى USD
$--
|1 ORDIBRIDGE إلى MYR
RM--
|1 ORDIBRIDGE إلى TRY
₺--
|1 ORDIBRIDGE إلى JPY
¥--
|1 ORDIBRIDGE إلى RUB
₽--
|1 ORDIBRIDGE إلى INR
₹--
|1 ORDIBRIDGE إلى IDR
Rp--
|1 ORDIBRIDGE إلى PHP
₱--
|1 ORDIBRIDGE إلى EGP
￡E.--
|1 ORDIBRIDGE إلى BRL
R$--
|1 ORDIBRIDGE إلى CAD
C$--
|1 ORDIBRIDGE إلى BDT
৳--
|1 ORDIBRIDGE إلى NGN
₦--
|1 ORDIBRIDGE إلى UAH
₴--
|1 ORDIBRIDGE إلى VES
Bs--
|1 ORDIBRIDGE إلى PKR
Rs--
|1 ORDIBRIDGE إلى KZT
₸--
|1 ORDIBRIDGE إلى THB
฿--
|1 ORDIBRIDGE إلى TWD
NT$--
|1 ORDIBRIDGE إلى CHF
Fr--
|1 ORDIBRIDGE إلى HKD
HK$--
|1 ORDIBRIDGE إلى MAD
.د.م--