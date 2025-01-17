سعر OrdiGen (ODGN)
سعر OrdiGen (ODGN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ODGN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OrdiGen الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 313.70
- تغيير سعر OrdiGen خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OrdiGen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OrdiGen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OrdiGen مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OrdiGen مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.26%
|60 يوم
|$ 0
|-2.37%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OrdiGen: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The digital asset landscape is constantly evolving, with Bitcoin, the bedrock of cryptocurrency, pioneering the way. Yet, its ecosystem hasn't always fully embraced the growing trend of tokenization. Enter BRC-20, a revolutionary protocol enabling the creation of fungible tokens on the Bitcoin blockchain. This opens doors to exciting possibilities like DeFi applications, asset-backed tokens, and novel financial instruments. But unlocking the true potential of BRC-20 presents a significant challenge: fragmented liquidity and a complex user experience. Ordigen emerges as a beacon of light in this fragmented landscape. We are not simply another DEX; we are a revolutionary cross-chain aggregator, designed to tear down the walls between ETH and EVM tokens and the burgeoning BRC-20 ecosystem. Imagine a portal where you can invest in BRC-20 tokens with ease, simplicity, and optimal price execution, all without the need to bridge assets yourself or navigate the intricacies of multiple DEXs.
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