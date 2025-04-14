سعر Ordibank (ORBK)
سعر Ordibank (ORBK) المباشر لليوم هو USD 0.00016495. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.71K. يتم تحديث سعر ORBK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ordibank الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Ordibank خلال اليوم هو +9.47%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 459.35M
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خلال اليوم، كان سعر Ordibank مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ordibank مقابل USD هو $ -0.0000111216 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ordibank مقابل USD هو $ -0.0000652072 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ordibank مقابل USD هو $ -0.0004889061315429337 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+9.47%
|30 يوم
|$ -0.0000111216
|-6.74%
|60 يوم
|$ -0.0000652072
|-39.53%
|90 يوم
|$ -0.0004889061315429337
|-74.77%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ordibank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+4.44%
+9.47%
+61.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Welcome to Ordibank, a groundbreaking protocol built on Bitcoin L1 that leverages the logic of Compound Finance in an off-chain balance state processing environment. Heralding the BTCFI ecosystem as the first of its kind Borrowing & Lending Protocol on native Bitcoin. Ordibank combines the robustness of Bitcoin nodes via Bitcoin Core v25.1 and ord v0.14 and the virtualized smart contract logic and off-chain balance states to create a unique money market for Atomicals and BRC20 standards.
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