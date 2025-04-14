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سعر Ordibank (ORBK) المباشر لليوم هو USD 0.00016495 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 75.71K . يتم تحديث سعر ORBK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ordibank الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Ordibank خلال اليوم هو +9.47% - لديه عرض متداول بقيمة USD 459.35M

أداء سعر Ordibank (ORBK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ordibank مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ordibank مقابل USD هو $ -0.0000111216 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ordibank مقابل USD هو $ -0.0000652072 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ordibank مقابل USD هو $ -0.0004889061315429337 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +9.47% 30 يوم $ -0.0000111216 -6.74% 60 يوم $ -0.0000652072 -39.53% 90 يوم $ -0.0004889061315429337 -74.77%

تحليل سعر Ordibank (ORBK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ordibank: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00014992$ 0.00014992 $ 0.00014992 24 ساعة مرتفع $ 0.00016504$ 0.00016504 $ 0.00016504 عالية طوال الوقت $ 0.12457$ 0.12457 $ 0.12457 تغير السعر (1 ساعة) +4.44% تغير السعر (1يوم) +9.47% تغير السعر (7 أيام) +61.68%

معلومات سوق Ordibank (ORBK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: