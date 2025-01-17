سعر Orca AVAI (AVAI)
سعر Orca AVAI (AVAI) المباشر لليوم هو USD 0.600629. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر AVAI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orca AVAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.48
- تغيير سعر Orca AVAI خلال اليوم هو -0.10%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Orca AVAI مقابل USD هو $ -0.0006528061038312 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orca AVAI مقابل USD هو $ -0.0264097772 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orca AVAI مقابل USD هو $ -0.1336803147 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orca AVAI مقابل USD هو $ -0.1702951826811393 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0006528061038312
|-0.10%
|30 يوم
|$ -0.0264097772
|-4.39%
|60 يوم
|$ -0.1336803147
|-22.25%
|90 يوم
|$ -0.1702951826811393
|-22.08%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orca AVAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-0.10%
+1.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AVAI is an asset that is pegged to the US Dollar; in other words, a coin intended to float as close to $1.00 USD as possible. It will be backed by locking tokens as collateral in a personal Vault in a Orca Bank as well as via other mechanisms described in the technical overview. The entire process is decentralized and does not use a middleman such as a financial institution, meaning simply that the user is in full control of their funds at all times. An Orca Bank is the contract that allows a user to deposit a specific ERC20 as collateral, granting AVAI in return. Using the USDC token as an example, if a user deposits $150 USD worth of collateral funds into a Vault, they will have the ability to borrow up to 100 AVAI, worth $100 USD. This grants them the opportunity to invest a total of $250 USD, while owing a stable $100 USD.
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