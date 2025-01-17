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سعر Orca AVAI (AVAI) المباشر لليوم هو USD 0.600629 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر AVAI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orca AVAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 4.48 - تغيير سعر Orca AVAI خلال اليوم هو -0.10% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Orca AVAI (AVAI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orca AVAI مقابل USD هو $ -0.0006528061038312 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orca AVAI مقابل USD هو $ -0.0264097772 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orca AVAI مقابل USD هو $ -0.1336803147 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orca AVAI مقابل USD هو $ -0.1702951826811393 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0006528061038312 -0.10% 30 يوم $ -0.0264097772 -4.39% 60 يوم $ -0.1336803147 -22.25% 90 يوم $ -0.1702951826811393 -22.08%

تحليل سعر Orca AVAI (AVAI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orca AVAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.594781$ 0.594781 $ 0.594781 24 ساعة مرتفع $ 0.60506$ 0.60506 $ 0.60506 عالية طوال الوقت $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -0.10% تغير السعر (7 أيام) +1.18%

معلومات سوق Orca AVAI (AVAI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: