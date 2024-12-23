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سعر Orby Network USC Stablecoin (USC) المباشر لليوم هو USD 0.994135 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.18M . يتم تحديث سعر USC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orby Network USC Stablecoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.30K - تغيير سعر Orby Network USC Stablecoin خلال اليوم هو -1.70% - لديه عرض متداول بقيمة USD 18.34M

أداء سعر Orby Network USC Stablecoin (USC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ -0.017291432791356 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0083435762 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ +0.1296374905 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0133310563045856 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.017291432791356 -1.70% 30 يوم $ -0.0083435762 -0.83% 60 يوم $ +0.1296374905 +13.04% 90 يوم $ -0.0133310563045856 -1.32%

تحليل سعر Orby Network USC Stablecoin (USC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orby Network USC Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.984034$ 0.984034 $ 0.984034 24 ساعة مرتفع $ 1.012$ 1.012 $ 1.012 عالية طوال الوقت $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 تغير السعر (1 ساعة) -0.48% تغير السعر (1يوم) -1.70% تغير السعر (7 أيام) -2.03%

معلومات سوق Orby Network USC Stablecoin (USC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: