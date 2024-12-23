شعار Orby Network USC Stablecoin

سعر Orby Network USC Stablecoin (USC)

USD

مخطط سعر Orby Network USC Stablecoin (USC) المباشر

$0.994135
$0.994135$0.994135
-1.70%(1D)

سعر Orby Network USC Stablecoin (USC) لليوم

سعر Orby Network USC Stablecoin (USC) المباشر لليوم هو USD 0.994135. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.18M. يتم تحديث سعر USC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orby Network USC Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.30K
- تغيير سعر Orby Network USC Stablecoin خلال اليوم هو -1.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.34M

احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر USC مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر USC.

أداء سعر Orby Network USC Stablecoin (USC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ -0.017291432791356 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0083435762 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ +0.1296374905 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0133310563045856 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.017291432791356-1.70%
30 يوم$ -0.0083435762-0.83%
60 يوم$ +0.1296374905+13.04%
90 يوم$ -0.0133310563045856-1.32%

تحليل سعر Orby Network USC Stablecoin (USC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orby Network USC Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0.984034
$ 0.984034$ 0.984034

$ 1.012
$ 1.012$ 1.012

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

-0.48%

-1.70%

-2.03%

معلومات سوق Orby Network USC Stablecoin (USC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 18.18M
$ 18.18M$ 18.18M

$ 20.30K
$ 20.30K$ 20.30K

18.34M
18.34M 18.34M

ما هو Orby Network USC Stablecoin ( USC )

$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Orby Network USC Stablecoin (USC)

مستند تقني
الموقع الرسمي

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Orby Network USC Stablecoin (USC)

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

عملة USC إلى العملات المحلية

1 USC إلى AUD
A$1.58067465
1 USC إلى GBP
0.78536665
1 USC إلى EUR
0.94442825
1 USC إلى USD
$0.994135
1 USC إلى MYR
RM4.46366615
1 USC إلى TRY
34.98361065
1 USC إلى JPY
¥155.67159965
1 USC إلى RUB
102.1771953
1 USC إلى INR
84.45176825
1 USC إلى IDR
Rp16,034.43323905
1 USC إلى PHP
58.40543125
1 USC إلى EGP
￡E.50.5815888
1 USC إلى BRL
R$6.0443408
1 USC إلى CAD
C$1.42161305
1 USC إلى BDT
118.31200635
1 USC إلى NGN
1,538.9010973
1 USC إلى UAH
41.52501895
1 USC إلى VES
Bs50.700885
1 USC إلى PKR
Rs275.60404605
1 USC إلى KZT
519.94254635
1 USC إلى THB
฿33.98947565
1 USC إلى TWD
NT$32.39885965
1 USC إلى CHF
Fr0.88478015
1 USC إلى HKD
HK$7.72442895
1 USC إلى MAD
.د.م9.9612327