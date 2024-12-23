سعر Orby Network USC Stablecoin (USC)
سعر Orby Network USC Stablecoin (USC) المباشر لليوم هو USD 0.994135. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 18.18M. يتم تحديث سعر USC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orby Network USC Stablecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 20.30K
- تغيير سعر Orby Network USC Stablecoin خلال اليوم هو -1.70%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 18.34M
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خلال اليوم، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ -0.017291432791356 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0083435762 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ +0.1296374905 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orby Network USC Stablecoin مقابل USD هو $ -0.0133310563045856 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.017291432791356
|-1.70%
|30 يوم
|$ -0.0083435762
|-0.83%
|60 يوم
|$ +0.1296374905
|+13.04%
|90 يوم
|$ -0.0133310563045856
|-1.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orby Network USC Stablecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.48%
-1.70%
-2.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$USC is Orby's decentralised, overcollateralized stablecoin that is soft-pegged to the US dollar.
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