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سعر Orbler (ORBR) المباشر لليوم هو USD 0.22839 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ORBR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orbler الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 74.03K - تغيير سعر Orbler خلال اليوم هو +0.06% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Orbler (ORBR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orbler مقابل USD هو $ +0.00013159 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbler مقابل USD هو $ -0.0601407282 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbler مقابل USD هو $ -0.0840855926 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbler مقابل USD هو $ -0.01730966985004926 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00013159 +0.06% 30 يوم $ -0.0601407282 -26.33% 60 يوم $ -0.0840855926 -36.81% 90 يوم $ -0.01730966985004926 -7.04%

تحليل سعر Orbler (ORBR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbler: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.223395$ 0.223395 $ 0.223395 24 ساعة مرتفع $ 0.23026$ 0.23026 $ 0.23026 عالية طوال الوقت $ 44.91$ 44.91 $ 44.91 تغير السعر (1 ساعة) -0.21% تغير السعر (1يوم) +0.06% تغير السعر (7 أيام) -9.18%

معلومات سوق Orbler (ORBR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: