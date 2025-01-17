سعر Orbitpad (OPAD)
سعر Orbitpad (OPAD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPAD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orbitpad الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.16
- تغيير سعر Orbitpad خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Orbitpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbitpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbitpad مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbitpad مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-15.98%
|60 يوم
|$ 0
|-19.95%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbitpad: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Orbitpad is a decentralized launchpad on zksync era network, can launch a project sale with built-in portfolio track all of your wallet transaction in one place.
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