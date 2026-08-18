سعر Orbiter Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Orbiter Finance (OBT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.89% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل OBT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل OBT.

يحتل Orbiter Finance حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,939,733، مع عرض متداول قدره 5.84B OBT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول OBT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.03289357، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك OBT بمقدار -1.83% خلال الساعة الماضية و-0.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.80M.

معلومات سوق Orbiter Finance (OBT)

القيمة السوقية $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M الحجم (24 ساعة) $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.94M$ 2.94M $ 2.94M إمداد دورة التداول 5.84B 5.84B 5.84B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Orbiter Finance هي $ 2.94M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.80M. العرض المتداول لـ OBT يبلغ 5.84B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.94M.