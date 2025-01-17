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سعر Orbit Chain (ORC) المباشر لليوم هو USD 0.00671933 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ORC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orbit Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 157.64K - تغيير سعر Orbit Chain خلال اليوم هو -3.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Orbit Chain (ORC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orbit Chain مقابل USD هو $ -0.000234824697386457 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbit Chain مقابل USD هو $ -0.0009263543 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbit Chain مقابل USD هو $ -0.0008011329 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbit Chain مقابل USD هو $ +0.001656076426345527 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000234824697386457 -3.37% 30 يوم $ -0.0009263543 -13.78% 60 يوم $ -0.0008011329 -11.92% 90 يوم $ +0.001656076426345527 +32.71%

تحليل سعر Orbit Chain (ORC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbit Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00601533$ 0.00601533 $ 0.00601533 24 ساعة مرتفع $ 0.00696322$ 0.00696322 $ 0.00696322 عالية طوال الوقت $ 9.51$ 9.51 $ 9.51 تغير السعر (1 ساعة) +0.68% تغير السعر (1يوم) -3.37% تغير السعر (7 أيام) -4.24%

معلومات سوق Orbit Chain (ORC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: