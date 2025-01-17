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سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) المباشر لليوم هو USD 22,333 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.76 - تغيير سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC خلال اليوم هو +1.42% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC مقابل USD هو $ +312.09 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC مقابل USD هو $ -741.1809041000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC مقابل USD هو $ +2,819.4720177000 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +312.09 +1.42% 30 يوم $ -741.1809041000 -3.31% 60 يوم $ +2,819.4720177000 +12.62% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 20,934$ 20,934 $ 20,934 24 ساعة مرتفع $ 22,436$ 22,436 $ 22,436 عالية طوال الوقت $ 45,529$ 45,529 $ 45,529 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) +1.42% تغير السعر (7 أيام) +8.18%

معلومات سوق Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: