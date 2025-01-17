سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC)
سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC (OWBTC) المباشر لليوم هو USD 22,333. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OWBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.76
- تغيير سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC خلال اليوم هو +1.42%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC مقابل USD هو $ +312.09 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC مقابل USD هو $ -741.1809041000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC مقابل USD هو $ +2,819.4720177000 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +312.09
|+1.42%
|30 يوم
|$ -741.1809041000
|-3.31%
|60 يوم
|$ +2,819.4720177000
|+12.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbit Bridge Klaytn Wrapped BTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
+1.42%
+8.18%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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