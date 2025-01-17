سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP)
سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) المباشر لليوم هو USD 3.34. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OXRP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orbit Bridge Klaytn Ripple الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80K
- تغيير سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple خلال اليوم هو +9.83%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple مقابل USD هو $ +0.299052 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple مقابل USD هو $ +1.1654990120 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple مقابل USD هو $ +6.5632943880 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple مقابل USD هو $ +2.7895368768024135 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.299052
|+9.83%
|30 يوم
|$ +1.1654990120
|+34.90%
|60 يوم
|$ +6.5632943880
|+196.51%
|90 يوم
|$ +2.7895368768024135
|+506.76%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.51%
+9.83%
+47.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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