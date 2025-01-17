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سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) المباشر لليوم هو USD 3.34 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OXRP مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orbit Bridge Klaytn Ripple الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.80K - تغيير سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple خلال اليوم هو +9.83% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple مقابل USD هو $ +0.299052 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple مقابل USD هو $ +1.1654990120 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple مقابل USD هو $ +6.5632943880 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple مقابل USD هو $ +2.7895368768024135 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.299052 +9.83% 30 يوم $ +1.1654990120 +34.90% 60 يوم $ +6.5632943880 +196.51% 90 يوم $ +2.7895368768024135 +506.76%

تحليل سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbit Bridge Klaytn Ripple: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 3.03$ 3.03 $ 3.03 24 ساعة مرتفع $ 3.39$ 3.39 $ 3.39 عالية طوال الوقت $ 3.39$ 3.39 $ 3.39 تغير السعر (1 ساعة) +1.51% تغير السعر (1يوم) +9.83% تغير السعر (7 أيام) +47.26%

معلومات سوق Orbit Bridge Klaytn Ripple (OXRP)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: