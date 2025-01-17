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سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC) المباشر لليوم هو USD 0.00685893 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OORC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.85K - تغيير سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain خلال اليوم هو -5.19% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain مقابل USD هو $ -0.000375661372394965 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain مقابل USD هو $ -0.0012054288 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain مقابل USD هو $ -0.0008763709 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain مقابل USD هو $ +0.000089355014853045 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000375661372394965 -5.19% 30 يوم $ -0.0012054288 -17.57% 60 يوم $ -0.0008763709 -12.77% 90 يوم $ +0.000089355014853045 +1.32%

تحليل سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00666019$ 0.00666019 $ 0.00666019 24 ساعة مرتفع $ 0.00753744$ 0.00753744 $ 0.00753744 عالية طوال الوقت $ 0.142393$ 0.142393 $ 0.142393 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) -5.19% تغير السعر (7 أيام) -5.33%

معلومات سوق Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: