سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC)
سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain (OORC) المباشر لليوم هو USD 0.00685893. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OORC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.85K
- تغيير سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain خلال اليوم هو -5.19%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain مقابل USD هو $ -0.000375661372394965 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain مقابل USD هو $ -0.0012054288 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain مقابل USD هو $ -0.0008763709 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain مقابل USD هو $ +0.000089355014853045 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000375661372394965
|-5.19%
|30 يوم
|$ -0.0012054288
|-17.57%
|60 يوم
|$ -0.0008763709
|-12.77%
|90 يوم
|$ +0.000089355014853045
|+1.32%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
-5.19%
-5.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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