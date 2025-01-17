سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH)
سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) المباشر لليوم هو USD 435.95. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OETH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Orbit Bridge Klaytn Ethereum الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.19
- تغيير سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum خلال اليوم هو +2.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum مقابل USD هو $ +12.49 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum مقابل USD هو $ -44.0199640600 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum مقابل USD هو $ +42.1132931400 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum مقابل USD هو $ +85.5226838215948 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +12.49
|+2.95%
|30 يوم
|$ -44.0199640600
|-10.09%
|60 يوم
|$ +42.1132931400
|+9.66%
|90 يوم
|$ +85.5226838215948
|+24.41%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.78%
+2.95%
+12.20%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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