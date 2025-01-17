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سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) المباشر لليوم هو USD 435.95 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OETH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Orbit Bridge Klaytn Ethereum الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.19 - تغيير سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum خلال اليوم هو +2.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum مقابل USD هو $ +12.49 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum مقابل USD هو $ -44.0199640600 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum مقابل USD هو $ +42.1132931400 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum مقابل USD هو $ +85.5226838215948 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +12.49 +2.95% 30 يوم $ -44.0199640600 -10.09% 60 يوم $ +42.1132931400 +9.66% 90 يوم $ +85.5226838215948 +24.41%

تحليل سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Orbit Bridge Klaytn Ethereum: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 420.26$ 420.26 $ 420.26 24 ساعة مرتفع $ 437.08$ 437.08 $ 437.08 عالية طوال الوقت $ 2,447.03$ 2,447.03 $ 2,447.03 تغير السعر (1 ساعة) +0.78% تغير السعر (1يوم) +2.95% تغير السعر (7 أيام) +12.20%

معلومات سوق Orbit Bridge Klaytn Ethereum (OETH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: