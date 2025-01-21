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سعر ORAO Network (ORAO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ORAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق ORAO Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 470.82 - تغيير سعر ORAO Network خلال اليوم هو +1.72% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر ORAO Network (ORAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر ORAO Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر ORAO Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر ORAO Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر ORAO Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.72% 30 يوم $ 0 -15.91% 60 يوم $ 0 +4.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر ORAO Network (ORAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر ORAO Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.262141$ 0.262141 $ 0.262141 تغير السعر (1 ساعة) +0.02% تغير السعر (1يوم) +1.72% تغير السعر (7 أيام) -1.83%

معلومات سوق ORAO Network (ORAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: