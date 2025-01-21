سعر ORAO Network (ORAO)
سعر ORAO Network (ORAO) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ORAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ORAO Network الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 470.82
- تغيير سعر ORAO Network خلال اليوم هو +1.72%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر ORAO Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ORAO Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ORAO Network مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ORAO Network مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.72%
|30 يوم
|$ 0
|-15.91%
|60 يوم
|$ 0
|+4.09%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ORAO Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
+1.72%
-1.83%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
A Polkadot-Native Oracle Service for Custom Data Feeds Our substrate based blockchain provides a large variety of secure data at high speed in real-time, everything from local weather data to the outcome of football matches with maximum scalability for any blockchain.
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