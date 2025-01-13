سعر OracleSwap (ORACLE)
سعر OracleSwap (ORACLE) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ORACLE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OracleSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 587.51
- تغيير سعر OracleSwap خلال اليوم هو -0.45%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ORACLE مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ORACLE.
خلال اليوم، كان سعر OracleSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OracleSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OracleSwap مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OracleSwap مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.45%
|30 يوم
|$ 0
|-21.80%
|60 يوم
|$ 0
|+96.30%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OracleSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.08%
-0.45%
-5.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Oracle Swap The Premiere DEX On The Songbird Network. Oracle Swap is an open DeFi platform on the Songbird Network where users can swap their tokens! It is a Decentralized Exchange that creates an open market for users to create liquidity for their tokens. It also provides a variety of opportunities to gain yield by providing liquidity and staking! OracleSwap is a leading oracle data provider to the Songbird and Flare Network. The Oracle Swap FTSO uses a Machine Learning algorithm to aggregate price data from many sources to submit the most accurate price data possible.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 ORACLE إلى AUD
A$--
|1 ORACLE إلى GBP
￡--
|1 ORACLE إلى EUR
€--
|1 ORACLE إلى USD
$--
|1 ORACLE إلى MYR
RM--
|1 ORACLE إلى TRY
₺--
|1 ORACLE إلى JPY
¥--
|1 ORACLE إلى RUB
₽--
|1 ORACLE إلى INR
₹--
|1 ORACLE إلى IDR
Rp--
|1 ORACLE إلى PHP
₱--
|1 ORACLE إلى EGP
￡E.--
|1 ORACLE إلى BRL
R$--
|1 ORACLE إلى CAD
C$--
|1 ORACLE إلى BDT
৳--
|1 ORACLE إلى NGN
₦--
|1 ORACLE إلى UAH
₴--
|1 ORACLE إلى VES
Bs--
|1 ORACLE إلى PKR
Rs--
|1 ORACLE إلى KZT
₸--
|1 ORACLE إلى THB
฿--
|1 ORACLE إلى TWD
NT$--
|1 ORACLE إلى CHF
Fr--
|1 ORACLE إلى HKD
HK$--
|1 ORACLE إلى MAD
.د.م--