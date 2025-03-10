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سعر Oracler AI (ORACLER) المباشر لليوم هو USD 0.0019998 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر ORACLER مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oracler AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.05K - تغيير سعر Oracler AI خلال اليوم هو +2.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Oracler AI (ORACLER) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oracler AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oracler AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oracler AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oracler AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +2.27% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oracler AI (ORACLER)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oracler AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00166983$ 0.00166983 $ 0.00166983 24 ساعة مرتفع $ 0.00200283$ 0.00200283 $ 0.00200283 عالية طوال الوقت $ 0.00486613$ 0.00486613 $ 0.00486613 تغير السعر (1 ساعة) +0.25% تغير السعر (1يوم) +2.27% تغير السعر (7 أيام) -29.86%

معلومات سوق Oracler AI (ORACLER)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: