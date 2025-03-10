سعر Oracler AI (ORACLER)
سعر Oracler AI (ORACLER) المباشر لليوم هو USD 0.0019998. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر ORACLER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Oracler AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 237.05K
- تغيير سعر Oracler AI خلال اليوم هو +2.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Oracler AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Oracler AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Oracler AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Oracler AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+2.27%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Oracler AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.25%
+2.27%
-29.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Built on a proprietary LLM, Oracler AI captures all on/off-chain metrics to help you capitalize on immediate alpha in DeFi, all entirely controlled from your social media. The Oracler token is the native utility token of the AI agent that will facilitate smarter crypto decisions for everyone in web3. Oracler AI will deploy advanced techniques on multiple data points to converge into emerging narratives and perform alpha-generating analysis within DeFi specifically. This includes both technical analysis and real-time processing of market & social media data, which the AI agent will put together to empower our users in their DeFi activities. In the long run, Oracler AI will also personify itself to each and every of our users' financial profiles and will assist in the deployment and management bespoke DeFi solutions based on every individual's risk appetite.
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