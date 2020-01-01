توكنوميكس Oracle Meta Technologies (OMT) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Oracle Meta Technologies (OMT)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Oracle Meta Technologies (OMT) Oracle Meta Technologies is an innovative project that has created the most reliable and functional cryptocurrency wallet in the world. Our goal is to ensure maximum security for users and provide them with additional opportunities for investing and earning with cryptocurrencies. We are team of developers who made the first crypto wallet with integrated Ai. Something like Ai crypto organizer, where you can store your assets, stake them, earn using our Ai trading bot, and get full analitycs based on santiment and theblock metrics powered by our Ai system. Our main goal is to make easy-to-use product for all users, not only for those who are already involved in crypto, make it safe. Help people to enter the crypto world without troubles and blocks. Now we need help only with funding, to improve our servers with power and security, to spend money for marketing for a normal world wide launch. الموقع الرسمي: https://omt.technology/ الوثيقة البيضاء: https://omt.technology/white-paper/executive-summary اشتر OMT الآن!

توكنوميكس Oracle Meta Technologies (OMT) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Oracle Meta Technologies (OMT)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 23.65M $ 23.65M $ 23.65M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 338.05K $ 338.05K $ 338.05K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.15 $ 1.15 $ 1.15 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00552257 $ 0.00552257 $ 0.00552257 السعر الحالي: $ 0.01430504 $ 0.01430504 $ 0.01430504 معرفة المزيد عن سعر Oracle Meta Technologies (OMT)

توكنوميكس Oracle Meta Technologies (OMT): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Oracle Meta Technologies (OMT) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OMT التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OMT التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OMT، استكشف السعر المباشر لتوكن OMT!

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