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سعر Oracle Meta Technologies (OMT) المباشر لليوم هو USD 0.02664792 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OMT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oracle Meta Technologies الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 93.96K - تغيير سعر Oracle Meta Technologies خلال اليوم هو -3.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Oracle Meta Technologies (OMT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oracle Meta Technologies مقابل USD هو $ -0.00084026863632891 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oracle Meta Technologies مقابل USD هو $ -0.0025464539 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oracle Meta Technologies مقابل USD هو $ +0.0022492443 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oracle Meta Technologies مقابل USD هو $ +0.002150716678245583 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00084026863632891 -3.05% 30 يوم $ -0.0025464539 -9.55% 60 يوم $ +0.0022492443 +8.44% 90 يوم $ +0.002150716678245583 +8.78%

تحليل سعر Oracle Meta Technologies (OMT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oracle Meta Technologies: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02655769$ 0.02655769 $ 0.02655769 24 ساعة مرتفع $ 0.02769247$ 0.02769247 $ 0.02769247 عالية طوال الوقت $ 1.15$ 1.15 $ 1.15 تغير السعر (1 ساعة) -0.49% تغير السعر (1يوم) -3.05% تغير السعر (7 أيام) -5.84%

معلومات سوق Oracle Meta Technologies (OMT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: