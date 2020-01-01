توكنوميكس Oracle Finance Network (ONF) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Oracle Finance Network (ONF)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Oracle Finance Network (ONF) The Oracle Finance Network (OFN) is a next-generation on-chain financial infrastructure jointly initiated by a global alliance of leading foundations. It deeply integrates oracle bone inscriptions—humanity's earliest symbol of trust—with cutting-edge blockchain technology to build an open, transparent, and cross-chain interoperable Web3 financial ecosystem. OFN will promote the widespread adoption of Finance-as-a-Service (FaaS), creating seamless interoperability across the entire financial value chain, encompassing asset issuance, trading, lending, derivatives, and payments. The OFN aims to construct the world's first on-chain financial super-ecosystem governed collaboratively by a cross-industry foundation alliance. الموقع الرسمي: https://www.oracleonf.vip اشتر ONF الآن!

توكنوميكس Oracle Finance Network (ONF) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Oracle Finance Network (ONF)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 7.99B $ 7.99B $ 7.99B أعلى مستوى على الإطلاق: $ 80.42 $ 80.42 $ 80.42 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 78.6 $ 78.6 $ 78.6 السعر الحالي: $ 79.93 $ 79.93 $ 79.93 معرفة المزيد عن سعر Oracle Finance Network (ONF)

توكنوميكس Oracle Finance Network (ONF): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Oracle Finance Network (ONF) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ONF التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ONF التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ONF، استكشف السعر المباشر لتوكن ONF!

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