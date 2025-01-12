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سعر Oracle AI (ORACLE) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 28.82K . يتم تحديث سعر ORACLE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Oracle AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.49 - تغيير سعر Oracle AI خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 732.24M

أداء سعر Oracle AI (ORACLE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Oracle AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Oracle AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Oracle AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Oracle AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.45% 30 يوم $ 0 -21.98% 60 يوم $ 0 -2.09% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Oracle AI (ORACLE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Oracle AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.01300449$ 0.01300449 $ 0.01300449 تغير السعر (1 ساعة) +0.10% تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -18.79%

معلومات سوق Oracle AI (ORACLE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: