سعر OPYx (OPY)
سعر OPYx (OPY) المباشر لليوم هو USD 0.01106392. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OPYx الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 659.58
- تغيير سعر OPYx خلال اليوم هو -7.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OPYx مقابل USD هو $ -0.00095832536294199 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OPYx مقابل USD هو $ -0.0015647978 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OPYx مقابل USD هو $ +0.0013066401 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OPYx مقابل USD هو $ +0.0045385621135365385 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00095832536294199
|-7.97%
|30 يوم
|$ -0.0015647978
|-14.14%
|60 يوم
|$ +0.0013066401
|+11.81%
|90 يوم
|$ +0.0045385621135365385
|+69.55%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OPYx: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-7.97%
-9.99%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OPYx is DAO project born to make collective investments and have more economic power in this bearish phase, we buy and accumulate assets in Bear in order to sell assets in Bull and put gain in our pool by buy back or add liquidity. Our holder will choose asset by Goverance. We have already built our ecosystem to support our DAO
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