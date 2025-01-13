سعر Opyn Squeeth (OSQTH)
سعر Opyn Squeeth (OSQTH) المباشر لليوم هو USD 109.03. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OSQTH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Opyn Squeeth الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 328.68
- تغيير سعر Opyn Squeeth خلال اليوم هو +5.38%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Opyn Squeeth مقابل USD هو $ +5.56 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Opyn Squeeth مقابل USD هو $ -16.6048110740 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Opyn Squeeth مقابل USD هو $ +34.2332284970 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Opyn Squeeth مقابل USD هو $ +14.6478852216274 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +5.56
|+5.38%
|30 يوم
|$ -16.6048110740
|-15.22%
|60 يوم
|$ +34.2332284970
|+31.40%
|90 يوم
|$ +14.6478852216274
|+15.52%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Opyn Squeeth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.09%
+5.38%
-5.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Opyn is building DeFi-native derivatives and options infrastructure.
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