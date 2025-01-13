احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر OSQTH مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر OSQTH.

سعر Opyn Squeeth (OSQTH) المباشر لليوم هو USD 109.03 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OSQTH مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Opyn Squeeth الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 328.68 - تغيير سعر Opyn Squeeth خلال اليوم هو +5.38% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Opyn Squeeth (OSQTH) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Opyn Squeeth مقابل USD هو $ +5.56 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Opyn Squeeth مقابل USD هو $ -16.6048110740 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Opyn Squeeth مقابل USD هو $ +34.2332284970 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Opyn Squeeth مقابل USD هو $ +14.6478852216274 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +5.56 +5.38% 30 يوم $ -16.6048110740 -15.22% 60 يوم $ +34.2332284970 +31.40% 90 يوم $ +14.6478852216274 +15.52%

تحليل سعر Opyn Squeeth (OSQTH)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Opyn Squeeth: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 103.17$ 103.17 $ 103.17 24 ساعة مرتفع $ 109.17$ 109.17 $ 109.17 عالية طوال الوقت $ 1,098.2$ 1,098.2 $ 1,098.2 تغير السعر (1 ساعة) -0.09% تغير السعر (1يوم) +5.38% تغير السعر (7 أيام) -5.62%

معلومات سوق Opyn Squeeth (OSQTH)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: