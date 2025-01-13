سعر OPULENCE (OPULENCE)
سعر OPULENCE (OPULENCE) المباشر لليوم هو USD 0.00570466. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPULENCE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OPULENCE الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.24K
- تغيير سعر OPULENCE خلال اليوم هو +0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OPULENCE مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OPULENCE مقابل USD هو $ +0.0000002367 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OPULENCE مقابل USD هو $ -0.0000266213 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OPULENCE مقابل USD هو $ +0.000005808291107479 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.02%
|30 يوم
|$ +0.0000002367
|+0.00%
|60 يوم
|$ -0.0000266213
|-0.46%
|90 يوم
|$ +0.000005808291107479
|+0.10%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OPULENCE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
+0.02%
+0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OpulenceX stands as multifaceted platforms offering an extensive array of cutting-edge products and services that redefine the landscape of decentralized finance (DeFi). From the NFT Marketplace and the OpulSwap AMM Powered by XRP Ledger, to the RWA Boutique, OpulenceX is pioneering innovative blockchain solutions across chains.
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