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سعر OPULENCE (OPULENCE) المباشر لليوم هو USD 0.00570466 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OPULENCE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OPULENCE الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 21.24K - تغيير سعر OPULENCE خلال اليوم هو +0.02% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OPULENCE (OPULENCE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OPULENCE مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OPULENCE مقابل USD هو $ +0.0000002367 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OPULENCE مقابل USD هو $ -0.0000266213 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OPULENCE مقابل USD هو $ +0.000005808291107479 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.02% 30 يوم $ +0.0000002367 +0.00% 60 يوم $ -0.0000266213 -0.46% 90 يوم $ +0.000005808291107479 +0.10%

تحليل سعر OPULENCE (OPULENCE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OPULENCE: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00569471$ 0.00569471 $ 0.00569471 24 ساعة مرتفع $ 0.0057059$ 0.0057059 $ 0.0057059 عالية طوال الوقت $ 0.00574672$ 0.00574672 $ 0.00574672 تغير السعر (1 ساعة) +0.17% تغير السعر (1يوم) +0.02% تغير السعر (7 أيام) +0.05%

معلومات سوق OPULENCE (OPULENCE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: