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سعر opTrade AI (OPTR) المباشر لليوم هو USD 0.331064 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 284.88K . يتم تحديث سعر OPTR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق opTrade AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر opTrade AI خلال اليوم هو +0.76% - لديه عرض متداول بقيمة USD 860.49K

أداء سعر opTrade AI (OPTR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر opTrade AI مقابل USD هو $ +0.00248226 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر opTrade AI مقابل USD هو $ -0.0506778204 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر opTrade AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر opTrade AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00248226 +0.76% 30 يوم $ -0.0506778204 -15.30% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر opTrade AI (OPTR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر opTrade AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.316842$ 0.316842 $ 0.316842 24 ساعة مرتفع $ 0.33596$ 0.33596 $ 0.33596 عالية طوال الوقت $ 0.57584$ 0.57584 $ 0.57584 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) +0.76% تغير السعر (7 أيام) +1.79%

معلومات سوق opTrade AI (OPTR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: