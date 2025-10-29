معلومات سعر Optopia AI (OPAI) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000365 $ 0.00000365 $ 0.00000365 24 ساعة منخفض $ 0.0000039 $ 0.0000039 $ 0.0000039 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000365$ 0.00000365 $ 0.00000365 24 ساعة مرتفع $ 0.0000039$ 0.0000039 $ 0.0000039 عالية طوال الوقت $ 0.00315088$ 0.00315088 $ 0.00315088 أدنى سعر $ 0.0000022$ 0.0000022 $ 0.0000022 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) -6.37% تغير السعر (7 أيام) -0.23% تغير السعر (7 أيام) -0.23%

سعر Optopia AI (OPAI) في الوقت الحقيقي هو $0.00000365. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OPAI بين أدنى سعر $ 0.00000365 وأعلى سعر $ 0.0000039، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOPAI على الإطلاق هو $ 0.00315088، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.0000022.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OPAI 0.00% على مدار الساعة الماضية، -6.37% على مدار 24 ساعة، و -0.23% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Optopia AI (OPAI)

القيمة السوقية $ 23.88K$ 23.88K $ 23.88K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 36.51K$ 36.51K $ 36.51K إمداد دورة التداول 6.54B 6.54B 6.54B إجمالي العرض 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Optopia AI هي $ 23.88K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OPAI يبلغ 6.54B، مع إجمالي عرض 10000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 36.51K.