توكنوميكس OptionsAI (OPTION) اكتشف الرؤى الرئيسية حول OptionsAI (OPTION)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات OptionsAI (OPTION) Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram. الموقع الرسمي: https://www.optionsai.tech/ الوثيقة البيضاء: https://options--ai.gitbook.io/options-ai اشتر OPTION الآن!

توكنوميكس OptionsAI (OPTION) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار OptionsAI (OPTION)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 137.99K $ 137.99K $ 137.99K إجمالي العرض: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M العرض المتداول: $ 8.50M $ 8.50M $ 8.50M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 162.34K $ 162.34K $ 162.34K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.571095 $ 0.571095 $ 0.571095 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00653446 $ 0.00653446 $ 0.00653446 السعر الحالي: $ 0.01623407 $ 0.01623407 $ 0.01623407 معرفة المزيد عن سعر OptionsAI (OPTION)

توكنوميكس OptionsAI (OPTION): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس OptionsAI (OPTION) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن OPTION التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن OPTION التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس OPTION، استكشف السعر المباشر لتوكن OPTION!

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