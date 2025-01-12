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سعر OptionsAI (OPTION) المباشر لليوم هو USD 0.055434 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 470.89K . يتم تحديث سعر OPTION مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OptionsAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.94K - تغيير سعر OptionsAI خلال اليوم هو -23.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.50M

أداء سعر OptionsAI (OPTION) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OptionsAI مقابل USD هو $ -0.01743292877132831 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OptionsAI مقابل USD هو $ -0.0386041156 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OptionsAI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OptionsAI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.01743292877132831 -23.92% 30 يوم $ -0.0386041156 -69.63% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OptionsAI (OPTION)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OptionsAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055247$ 0.055247 $ 0.055247 24 ساعة مرتفع $ 0.073955$ 0.073955 $ 0.073955 عالية طوال الوقت $ 0.571095$ 0.571095 $ 0.571095 تغير السعر (1 ساعة) +0.03% تغير السعر (1يوم) -23.92% تغير السعر (7 أيام) -9.48%

معلومات سوق OptionsAI (OPTION)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: