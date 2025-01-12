سعر OptionsAI (OPTION)
سعر OptionsAI (OPTION) المباشر لليوم هو USD 0.055434. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 470.89K. يتم تحديث سعر OPTION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OptionsAI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.94K
- تغيير سعر OptionsAI خلال اليوم هو -23.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 8.50M
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خلال اليوم، كان سعر OptionsAI مقابل USD هو $ -0.01743292877132831 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OptionsAI مقابل USD هو $ -0.0386041156 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OptionsAI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OptionsAI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01743292877132831
|-23.92%
|30 يوم
|$ -0.0386041156
|-69.63%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OptionsAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
-23.92%
-9.48%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Options AI is an on-chain AI-powered derivatives trading bot designed for Telegram, providing a seamless, intuitive experience for traders of all levels. With a focus on accessibility, users can trade without the need for KYC, ensuring privacy and ease of use. Options AI offers full custody of funds, meaning you retain complete control over your assets at all times. Whether you're a novice or a pro, Options AI simplifies trading with cutting-edge AI-driven tools, making derivatives trading secure, transparent, and efficient—all within Telegram.
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