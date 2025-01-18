سعر Option2Trade (O2T)
سعر Option2Trade (O2T) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر O2T مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Option2Trade الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 30.97
- تغيير سعر Option2Trade خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Option2Trade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Option2Trade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Option2Trade مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Option2Trade مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-22.15%
|60 يوم
|$ 0
|-31.43%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Option2Trade: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-2.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Option2Trade is a licensed global trading platform positioned to disrupt traditional exchange trading by introducing Web3 social trading and A.I trading algorithms. Our trading platform hosts asset markets for traders participating in Forex, Indices, stocks, commodities and now introducing cryptocurrency, our decision to introduce cryptocurrency trading coincides with the O2T presale and token release. The O2T vision extends beyond just trading. At Option2Trade, we believe in the transformative potential of cryptocurrencies, and our project's focal point is to increase the usability of cryptocurrencies across all alternative asset markets. We aim to bridge the gap between traditional and crypto trading, making it easier than ever for traders to diversify their portfolios and harness the full potential of digital assets. At Option2Trade, we're pioneers in revolutionizing the way traders engage with financial markets. Our commitment to innovation and cutting-edge technology sets us apart from the traditional trading exchanges. With the emergence of Web3 technology and the power of Artificial Intelligence (A.I.) At our fingertips, we're on a mission to empower traders worldwide with the tools and insights they need to succeed.
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