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سعر Option Panda Platform (OPA) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OPA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Option Panda Platform الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.74 - تغيير سعر Option Panda Platform خلال اليوم هو +4.74% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Option Panda Platform (OPA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Option Panda Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Option Panda Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Option Panda Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Option Panda Platform مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +4.74% 30 يوم $ 0 -7.37% 60 يوم $ 0 +24.49% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Option Panda Platform (OPA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Option Panda Platform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.062348$ 0.062348 $ 0.062348 تغير السعر (1 ساعة) +0.04% تغير السعر (1يوم) +4.74% تغير السعر (7 أيام) +1.52%

معلومات سوق Option Panda Platform (OPA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: