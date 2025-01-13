سعر Option Panda Platform (OPA)
سعر Option Panda Platform (OPA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Option Panda Platform الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 72.74
- تغيير سعر Option Panda Platform خلال اليوم هو +4.74%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Option Panda Platform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Option Panda Platform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Option Panda Platform مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Option Panda Platform مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+4.74%
|30 يوم
|$ 0
|-7.37%
|60 يوم
|$ 0
|+24.49%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Option Panda Platform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.04%
+4.74%
+1.52%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Option Panda is a decentralized options underwriting & trading exchange built on Binance Smart Chain. Option Panda provides a convenient way for professional cryptocurrency players to underwrite and trade options. OPA is the platform token of Option Panda, it works as incentives for option underwriters, traders, as well as OPA LP providers. You could earn OPA if you adopt Option Panda as your platform for trading options. Option Panda is a decentralized, scalable, convenient, transparent, fair, community-driven platform. Option buyers simply buy a call/put option on the platform, waiting for its settlement for prospective profit; option sellers simply deposit underlying asset to a pool to participate in a pooled option underwriting, collecting premiums paid by option buyers as underwriting revenue.
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