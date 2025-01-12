سعر Optimus X (OPX)
سعر Optimus X (OPX) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.13K. يتم تحديث سعر OPX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Optimus X الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.70
- تغيير سعر Optimus X خلال اليوم هو +0.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 199,423.17T
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خلال اليوم، كان سعر Optimus X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Optimus X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Optimus X مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Optimus X مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.18%
|30 يوم
|$ 0
|-14.07%
|60 يوم
|$ 0
|+17.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Optimus X: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.18%
-2.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Optimus X is a meme project and aims to develop the DeFi ecosystem such as Swap and Staking.
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