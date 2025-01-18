سعر Optim OADA (OADA)
سعر Optim OADA (OADA) المباشر لليوم هو USD 1.009. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OADA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Optim OADA الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 323.52
- تغيير سعر Optim OADA خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Optim OADA مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Optim OADA مقابل USD هو $ -0.0265733267 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Optim OADA مقابل USD هو $ +0.3548250409 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Optim OADA مقابل USD هو $ +0.6597118662526398 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0265733267
|-2.63%
|60 يوم
|$ +0.3548250409
|+35.17%
|90 يوم
|$ +0.6597118662526398
|+188.87%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Optim OADA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+3.28%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OADA is an innovative ADA derivative system on Cardano that provides users with superior yield opportunities, enhanced governance, and DeFi composability. ADA deposited into the system to mint OADA is deployed productively into strategies via Algorithmic Market Operations [AMOs] to generate yield for users. The OADA system is the first yield aggregation dApp on Cardano. OADA makes use of composability to integrate with other DeFi projects on Cardano to deploy ADA in capital efficient ways to generate revenue for users staking on the app.
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