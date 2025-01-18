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سعر Optim OADA (OADA) المباشر لليوم هو USD 1.009 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OADA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Optim OADA الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 323.52 - تغيير سعر Optim OADA خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Optim OADA (OADA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Optim OADA مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Optim OADA مقابل USD هو $ -0.0265733267 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Optim OADA مقابل USD هو $ +0.3548250409 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Optim OADA مقابل USD هو $ +0.6597118662526398 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0265733267 -2.63% 60 يوم $ +0.3548250409 +35.17% 90 يوم $ +0.6597118662526398 +188.87%

تحليل سعر Optim OADA (OADA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Optim OADA: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +3.28%

معلومات سوق Optim OADA (OADA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: