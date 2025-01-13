سعر Optical Bitcoin (OBTC)
سعر Optical Bitcoin (OBTC) المباشر لليوم هو USD 0.00474705. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OBTC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Optical Bitcoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.18
- تغيير سعر Optical Bitcoin خلال اليوم هو +0.56%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Optical Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Optical Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0009904378 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Optical Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0017075779 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Optical Bitcoin مقابل USD هو $ -0.00379465847673503 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.56%
|30 يوم
|$ -0.0009904378
|-20.86%
|60 يوم
|$ -0.0017075779
|-35.97%
|90 يوم
|$ -0.00379465847673503
|-44.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Optical Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.56%
-19.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
oBTC is a coin released by PoWx (PoWx.org) in March 2021. It has a robust community of miners and is focused on a new low energy mining algorithm called Optical Proof of Work (oPoW). oPoW is designed to be compatible with energy efficient optical processors.
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€0.0046046385
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$0.00474705
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RM0.0213142545
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₺0.16804557
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¥0.7484673735
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₽0.4824426915
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₹0.4090532985
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Rp77.820479352
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₱0.28007595
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￡E.0.239726025
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C$0.006835752
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₦7.3941474915
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₴0.2016072135
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Bs0.25159365
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Rs1.327844826
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