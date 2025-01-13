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سعر Optical Bitcoin (OBTC) المباشر لليوم هو USD 0.00474705 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Optical Bitcoin الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.18 - تغيير سعر Optical Bitcoin خلال اليوم هو +0.56% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Optical Bitcoin (OBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Optical Bitcoin مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Optical Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0009904378 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Optical Bitcoin مقابل USD هو $ -0.0017075779 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Optical Bitcoin مقابل USD هو $ -0.00379465847673503 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.56% 30 يوم $ -0.0009904378 -20.86% 60 يوم $ -0.0017075779 -35.97% 90 يوم $ -0.00379465847673503 -44.42%

تحليل سعر Optical Bitcoin (OBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Optical Bitcoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00468795$ 0.00468795 $ 0.00468795 24 ساعة مرتفع $ 0.00475946$ 0.00475946 $ 0.00475946 عالية طوال الوقت $ 0.591828$ 0.591828 $ 0.591828 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.56% تغير السعر (7 أيام) -19.27%

معلومات سوق Optical Bitcoin (OBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: