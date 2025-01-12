سعر OPTA Global (OPTA)
سعر OPTA Global (OPTA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPTA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OPTA Global الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 308.42
- تغيير سعر OPTA Global خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OPTA Global مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OPTA Global مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OPTA Global مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OPTA Global مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-0.89%
|60 يوم
|$ 0
|+16.67%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OPTA Global: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-4.92%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OPTA Global is developing a portfolio app that will combine crypto wallets with traditional finance. Users will be able to keep track of all of their finances both cypto and traditional all in one platform. Phase-2 will bring a trading bot to the application which will use A.I technology to answer users questions about trading strategies. This bot will eventually be upgraded to trade on the users behalf in accordance with parameters they set and their risk tolerance. Phase-3 will see the project branching out into investment and financial lending.
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