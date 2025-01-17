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سعر Opriva AI (OPRV) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.35K . يتم تحديث سعر OPRV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Opriva AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.00 - تغيير سعر Opriva AI خلال اليوم هو -0.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M

أداء سعر Opriva AI (OPRV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Opriva AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Opriva AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Opriva AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Opriva AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.22% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Opriva AI (OPRV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Opriva AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00803921$ 0.00803921 $ 0.00803921 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -0.22% تغير السعر (7 أيام) -9.88%

معلومات سوق Opriva AI (OPRV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: