سعر Opriva AI (OPRV)
سعر Opriva AI (OPRV) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 16.35K. يتم تحديث سعر OPRV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Opriva AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 247.00
- تغيير سعر Opriva AI خلال اليوم هو -0.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00M
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خلال اليوم، كان سعر Opriva AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Opriva AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Opriva AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Opriva AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.22%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Opriva AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
-0.22%
-9.88%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Multi Layer Blockchain Based Security Architecture Browse and transact securely with our blockchain-based architecture for ultimate online privacy. Opriva is a multi-functional platform built on blockchain technology, offering three key features: a browser, a crypto wallet, and a decentralized exchange (DEX). Unlike conventional browsers that track user behavior, Opriva enables anonymous browsing, preventing user data from being collected or monetized. This multi-layered system not only ensures privacy but also provides a seamless environment for managing and trading crypto assets securely. The platform is built for the Android ecosystem at the initial stage, combining web browsing with decentralized finance (DeFi). It reflects the convergence of two significant trends—the demand for privacy-focused tools and the rapid adoption of blockchain-based solutions. Through its decentralized architecture, Opriva removes the reliance on centralized servers, reducing vulnerabilities while empowering users to browse and transact without fear of surveillance. This blend of privacy, crypto-friendliness, and financial tools makes Opriva a one-stop solution for the modern internet user.
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