سعر Ophir DAO (OPHIR)
سعر Ophir DAO (OPHIR) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPHIR مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Ophir DAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.21
- تغيير سعر Ophir DAO خلال اليوم هو -4.18%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Ophir DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Ophir DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Ophir DAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Ophir DAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.18%
|30 يوم
|$ 0
|-16.91%
|60 يوم
|$ 0
|-4.90%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Ophir DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.33%
-4.18%
-3.98%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Ophir token grants governance rights over strategic decisions of the Ophir treasury and is redeemable proportionally to the treasury's underlying assets
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