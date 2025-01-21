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سعر Ophir DAO (OPHIR) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OPHIR مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Ophir DAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 12.21 - تغيير سعر Ophir DAO خلال اليوم هو -4.18% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Ophir DAO (OPHIR) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Ophir DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Ophir DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Ophir DAO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Ophir DAO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.18% 30 يوم $ 0 -16.91% 60 يوم $ 0 -4.90% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Ophir DAO (OPHIR)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Ophir DAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00506463$ 0.00506463 $ 0.00506463 تغير السعر (1 ساعة) +0.33% تغير السعر (1يوم) -4.18% تغير السعر (7 أيام) -3.98%

معلومات سوق Ophir DAO (OPHIR)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: