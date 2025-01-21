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سعر OpesAI (WPE) المباشر لليوم هو USD 248.12 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر WPE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OpesAI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.91K - تغيير سعر OpesAI خلال اليوم هو +0.75% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OpesAI (WPE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpesAI مقابل USD هو $ +1.84 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OpesAI مقابل USD هو $ -2.8371777640 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OpesAI مقابل USD هو $ -11.9118193960 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OpesAI مقابل USD هو $ +47.92347867432295 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +1.84 +0.75% 30 يوم $ -2.8371777640 -1.14% 60 يوم $ -11.9118193960 -4.80% 90 يوم $ +47.92347867432295 +23.94%

تحليل سعر OpesAI (WPE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpesAI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 243.43$ 243.43 $ 243.43 24 ساعة مرتفع $ 248.12$ 248.12 $ 248.12 عالية طوال الوقت $ 20,692$ 20,692 $ 20,692 تغير السعر (1 ساعة) +0.61% تغير السعر (1يوم) +0.75% تغير السعر (7 أيام) +3.28%

معلومات سوق OpesAI (WPE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: