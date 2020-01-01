توكنوميكس Operon Origins (ORO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Operon Origins (ORO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Operon Origins (ORO) Operon Origins is the first NFT card-based combat game with an Epic art style that pushes the boundaries of competitive NFT Games. It is an opportunity for players from all genres to experience a different world through the innovative features of the games and characters of the cards. Operon Origins has identified the hunger for visually astounding NFT games and thus presents an opportunity for players to own their digital collectibles, giving them the freedom to hold, sell and transfer the collectibles any time they wish. الموقع الرسمي: https://operonorigins.com/ الوثيقة البيضاء: https://operonorigins.com/litepaper.pdf اشتر ORO الآن!

توكنوميكس Operon Origins (ORO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Operon Origins (ORO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 2.48K $ 2.48K $ 2.48K إجمالي العرض: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M العرض المتداول: $ 7.93M $ 7.93M $ 7.93M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 31.31K $ 31.31K $ 31.31K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.82 $ 1.82 $ 1.82 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.00031279 $ 0.00031279 $ 0.00031279 معرفة المزيد عن سعر Operon Origins (ORO)

توكنوميكس Operon Origins (ORO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Operon Origins (ORO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن ORO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن ORO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس ORO، استكشف السعر المباشر لتوكن ORO!

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