احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر ORO مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر ORO.

سعر Operon Origins (ORO) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.31K . يتم تحديث سعر ORO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Operon Origins الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 950.30 - تغيير سعر Operon Origins خلال اليوم هو -2.60% - لديه عرض متداول بقيمة USD 7.93M

أداء سعر Operon Origins (ORO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Operon Origins مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Operon Origins مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Operon Origins مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Operon Origins مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.60% 30 يوم $ 0 -11.59% 60 يوم $ 0 +4.28% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Operon Origins (ORO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Operon Origins: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.82$ 1.82 $ 1.82 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -2.60% تغير السعر (7 أيام) +6.71%

معلومات سوق Operon Origins (ORO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: