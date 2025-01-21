سعر OpenXSwap (OPENX)
سعر OpenXSwap (OPENX) المباشر لليوم هو USD 0.04606908. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPENX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenXSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.30K
- تغيير سعر OpenXSwap خلال اليوم هو -2.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OpenXSwap مقابل USD هو $ -0.00138841961180823 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenXSwap مقابل USD هو $ -0.0031181165 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenXSwap مقابل USD هو $ +0.0071216071 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenXSwap مقابل USD هو $ +0.018145761525903614 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00138841961180823
|-2.92%
|30 يوم
|$ -0.0031181165
|-6.76%
|60 يوم
|$ +0.0071216071
|+15.46%
|90 يوم
|$ +0.018145761525903614
|+64.98%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenXSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.71%
-2.92%
-1.60%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The Open X Project provides users and projects with accessible DeFi apps, including an NFT marketplace, vaults, aggregator and other useful tooling and apps, tailored to the ever-evolving needs.
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