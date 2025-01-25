سعر OPENWORLDNFT (OWNER)
سعر OPENWORLDNFT (OWNER) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OWNER مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OPENWORLDNFT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 66.77
- تغيير سعر OPENWORLDNFT خلال اليوم هو +3.87%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OPENWORLDNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OPENWORLDNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OPENWORLDNFT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OPENWORLDNFT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.87%
|30 يوم
|$ 0
|-89.49%
|60 يوم
|$ 0
|-91.57%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OPENWORLDNFT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.95%
+3.87%
-70.01%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Open Wordl NFT is a gateway to a Decentralized marketplace for NFTs. Discover a diverse range of digital products, including NFT Collections, music, gaming, arts, and lands. As the trusted platform for NFT transactions, OpenWorld_NFT ensures a safe and user-friendly experience, supported by a reliable and secure payment system. At OpenWorld_NFT, customer satisfaction and innovation drive our vision. We aim to be the premier marketplace for NFTs and digital asset trading. Vision & Mission- Our mission is to foster a fair and transparent environment, facilitating the free exchange and trading of NFTs. We are dedicated to building a diverse, rich, and vibrant community that encourages connections, sharing, and interactions among individuals through owning and trading NFTs. To achieve this, we embrace diversification by supporting various platforms and blockchains, creating a safe and secure environment for NFT buying, selling, owning, and trading. By driving the growth of the NFT space, we collaborate with artists and creators to unlock the platform's promising potential and shape its future.
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