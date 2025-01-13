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سعر OpenSky Finance (OSKY) المباشر لليوم هو USD 0.00267878 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OSKY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OpenSky Finance الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 631.63 - تغيير سعر OpenSky Finance خلال اليوم هو -8.22% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OpenSky Finance (OSKY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpenSky Finance مقابل USD هو $ -0.000240008510460343 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenSky Finance مقابل USD هو $ -0.0014792000 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenSky Finance مقابل USD هو $ -0.0013574548 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenSky Finance مقابل USD هو $ -0.003328047182035145 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000240008510460343 -8.22% 30 يوم $ -0.0014792000 -55.21% 60 يوم $ -0.0013574548 -50.67% 90 يوم $ -0.003328047182035145 -55.40%

تحليل سعر OpenSky Finance (OSKY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenSky Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00249683$ 0.00249683 $ 0.00249683 24 ساعة مرتفع $ 0.00292112$ 0.00292112 $ 0.00292112 عالية طوال الوقت $ 0.126251$ 0.126251 $ 0.126251 تغير السعر (1 ساعة) +0.00% تغير السعر (1يوم) -8.22% تغير السعر (7 أيام) -41.87%

معلومات سوق OpenSky Finance (OSKY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: