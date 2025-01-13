سعر OpenSky Finance (OSKY)
سعر OpenSky Finance (OSKY) المباشر لليوم هو USD 0.00267878. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OSKY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenSky Finance الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 631.63
- تغيير سعر OpenSky Finance خلال اليوم هو -8.22%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OpenSky Finance مقابل USD هو $ -0.000240008510460343 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenSky Finance مقابل USD هو $ -0.0014792000 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenSky Finance مقابل USD هو $ -0.0013574548 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenSky Finance مقابل USD هو $ -0.003328047182035145 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000240008510460343
|-8.22%
|30 يوم
|$ -0.0014792000
|-55.21%
|60 يوم
|$ -0.0013574548
|-50.67%
|90 يوم
|$ -0.003328047182035145
|-55.40%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenSky Finance: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.00%
-8.22%
-41.87%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OpenSky Finance is the first NFT lending protocol that integrates peer-to-pool and peer-to-peer lending functions
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