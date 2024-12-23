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سعر OpenServ (SERV) المباشر لليوم هو USD 0.1008 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.31M . يتم تحديث سعر SERV مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OpenServ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 771.10K - تغيير سعر OpenServ خلال اليوم هو -6.92% - لديه عرض متداول بقيمة USD 661.00M

أداء سعر OpenServ (SERV) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpenServ مقابل USD هو $ -0.0075011550753522 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenServ مقابل USD هو $ +0.8703267148 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenServ مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenServ مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0075011550753522 -6.92% 30 يوم $ +0.8703267148 +863.42% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OpenServ (SERV)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenServ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.097989$ 0.097989 $ 0.097989 24 ساعة مرتفع $ 0.117547$ 0.117547 $ 0.117547 عالية طوال الوقت $ 0.139003$ 0.139003 $ 0.139003 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) -6.92% تغير السعر (7 أيام) +62.76%

معلومات سوق OpenServ (SERV)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: