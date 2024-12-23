سعر OpenServ (SERV)
سعر OpenServ (SERV) المباشر لليوم هو USD 0.1008. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 66.31M. يتم تحديث سعر SERV مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenServ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 771.10K
- تغيير سعر OpenServ خلال اليوم هو -6.92%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 661.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر SERV مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر SERV.
خلال اليوم، كان سعر OpenServ مقابل USD هو $ -0.0075011550753522 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenServ مقابل USD هو $ +0.8703267148 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenServ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenServ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0075011550753522
|-6.92%
|30 يوم
|$ +0.8703267148
|+863.42%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenServ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.17%
-6.92%
+62.76%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OpenServ has developed an end-to-end solution enabling agents across domains, frameworks, and specialties to work together seamlessly in a unified environment—combining custom cognitive frameworks, collaborative architectures, and intelligent integrations to enable novel ways of executing work. From business automation to creative production, users will have access to agentic-driven workflows that adapt to their needs, enabling them to streamline processes and tackle ambitious projects with more autonomy than ever before. Through OpenServ, entire agent-powered teams can be configured, deployed, and tailored without necessitating any technical expertise. At OpenServ, we are defining a new era in personal autonomy.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 SERV إلى AUD
A$0.160272
|1 SERV إلى GBP
￡0.079632
|1 SERV إلى EUR
€0.09576
|1 SERV إلى USD
$0.1008
|1 SERV إلى MYR
RM0.452592
|1 SERV إلى TRY
₺3.547152
|1 SERV إلى JPY
¥15.784272
|1 SERV إلى RUB
₽10.360224
|1 SERV إلى INR
₹8.56296
|1 SERV إلى IDR
Rp1,625.806224
|1 SERV إلى PHP
₱5.922
|1 SERV إلى EGP
￡E.5.128704
|1 SERV إلى BRL
R$0.612864
|1 SERV إلى CAD
C$0.144144
|1 SERV إلى BDT
৳11.996208
|1 SERV إلى NGN
₦156.036384
|1 SERV إلى UAH
₴4.210416
|1 SERV إلى VES
Bs5.1408
|1 SERV إلى PKR
Rs27.944784
|1 SERV إلى KZT
₸52.719408
|1 SERV إلى THB
฿3.446352
|1 SERV إلى TWD
NT$3.285072
|1 SERV إلى CHF
Fr0.089712
|1 SERV إلى HKD
HK$0.783216
|1 SERV إلى MAD
.د.م1.010016