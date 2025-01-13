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سعر OpenMoney USD (OMUSD)

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مخطط سعر OpenMoney USD (OMUSD) المباشر

$0.999862
$0.999862$0.999862
0.00%(1D)

سعر OpenMoney USD (OMUSD) لليوم

سعر OpenMoney USD (OMUSD) المباشر لليوم هو USD 0.999862. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OMUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenMoney USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.46
- تغيير سعر OpenMoney USD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

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أداء سعر OpenMoney USD (OMUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ -0.0003729485 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ -0.0012826229 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ -0.0002855204911163 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0--
30 يوم$ -0.0003729485-0.03%
60 يوم$ -0.0012826229-0.12%
90 يوم$ -0.0002855204911163-0.02%

تحليل سعر OpenMoney USD (OMUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenMoney USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

$ 0
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$ 0$ 0

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

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معلومات سوق OpenMoney USD (OMUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 0.00$ 0.00

$ 23.46
$ 23.46$ 23.46

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ما هو OpenMoney USD ( OMUSD )

OpenMoney USD is a decentralized stablecoin that is backed by tokenized securities

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المصدر OpenMoney USD (OMUSD)

مستند تقني
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1 OMUSD إلى GBP
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1 OMUSD إلى MYR
RM4.48938038
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35.3951148
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¥157.64824154
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86.15810854
1 OMUSD إلى IDR
Rp16,391.17770528
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58.991858
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￡E.50.493031
1 OMUSD إلى BRL
R$6.11915544
1 OMUSD إلى CAD
C$1.43980128
1 OMUSD إلى BDT
122.51309086
1 OMUSD إلى NGN
1,557.41504706
1 OMUSD إلى UAH
42.46413914
1 OMUSD إلى VES
Bs52.992686
1 OMUSD إلى PKR
Rs279.68139864
1 OMUSD إلى KZT
530.14682964
1 OMUSD إلى THB
฿34.67521416
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