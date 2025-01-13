سعر OpenMoney USD (OMUSD)
سعر OpenMoney USD (OMUSD) المباشر لليوم هو USD 0.999862. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OMUSD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenMoney USD الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.46
- تغيير سعر OpenMoney USD خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ -0.0003729485 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ -0.0012826229 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ -0.0002855204911163 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ -0.0003729485
|-0.03%
|60 يوم
|$ -0.0012826229
|-0.12%
|90 يوم
|$ -0.0002855204911163
|-0.02%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenMoney USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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+0.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OpenMoney USD is a decentralized stablecoin that is backed by tokenized securities
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৳122.51309086
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₸530.14682964
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