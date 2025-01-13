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سعر OpenMoney USD (OMUSD) المباشر لليوم هو USD 0.999862 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OMUSD مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OpenMoney USD الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 23.46 - تغيير سعر OpenMoney USD خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OpenMoney USD (OMUSD) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ -0.0003729485 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ -0.0012826229 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenMoney USD مقابل USD هو $ -0.0002855204911163 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0003729485 -0.03% 60 يوم $ -0.0012826229 -0.12% 90 يوم $ -0.0002855204911163 -0.02%

تحليل سعر OpenMoney USD (OMUSD)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenMoney USD: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 1.18$ 1.18 $ 1.18 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) +0.05%

معلومات سوق OpenMoney USD (OMUSD)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: