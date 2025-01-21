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سعر OpenLM RevShare Token (OLM) المباشر لليوم هو USD 0.00476572 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OLM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OpenLM RevShare Token الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.93K - تغيير سعر OpenLM RevShare Token خلال اليوم هو -2.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OpenLM RevShare Token (OLM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpenLM RevShare Token مقابل USD هو $ -0.000100053959701169 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenLM RevShare Token مقابل USD هو $ +0.0023764772 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenLM RevShare Token مقابل USD هو $ -0.0032083780 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenLM RevShare Token مقابل USD هو $ -0.04038536685753685 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000100053959701169 -2.05% 30 يوم $ +0.0023764772 +49.87% 60 يوم $ -0.0032083780 -67.32% 90 يوم $ -0.04038536685753685 -89.44%

تحليل سعر OpenLM RevShare Token (OLM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenLM RevShare Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00433315$ 0.00433315 $ 0.00433315 24 ساعة مرتفع $ 0.00496244$ 0.00496244 $ 0.00496244 عالية طوال الوقت $ 0.071101$ 0.071101 $ 0.071101 تغير السعر (1 ساعة) -0.23% تغير السعر (1يوم) -2.05% تغير السعر (7 أيام) -31.05%

معلومات سوق OpenLM RevShare Token (OLM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: