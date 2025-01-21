سعر OpenLM RevShare Token (OLM)
سعر OpenLM RevShare Token (OLM) المباشر لليوم هو USD 0.00476572. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OLM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenLM RevShare Token الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 99.93K
- تغيير سعر OpenLM RevShare Token خلال اليوم هو -2.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OpenLM RevShare Token مقابل USD هو $ -0.000100053959701169 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenLM RevShare Token مقابل USD هو $ +0.0023764772 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenLM RevShare Token مقابل USD هو $ -0.0032083780 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenLM RevShare Token مقابل USD هو $ -0.04038536685753685 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000100053959701169
|-2.05%
|30 يوم
|$ +0.0023764772
|+49.87%
|60 يوم
|$ -0.0032083780
|-67.32%
|90 يوم
|$ -0.04038536685753685
|-89.44%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenLM RevShare Token: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.23%
-2.05%
-31.05%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
ORA introduces the world’s first initial model offering, tokenizing OpenLM with $OLM on Ethereum. OpenLM is a minimal but performative language modeling (LM) repository, aimed to facilitate research on medium sized LMs. OpenLM is designed to maximize GPU utilization and training speed, and is easy to modify for new language model research and applications. Built upon principles of transparency and collaboration, OpenLM, as a fully open-source AI project, embodies the belief that innovation thrives in truly open ecosystems. OpenLM is the true open OpenAI. By fostering decentralization and accessibility, OpenLM not only democratizes AI but also accelerates advancements in the field. OpenLM represents the trend that knowledge should be built in public, shared freely, and benefiting globally.
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