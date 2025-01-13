سعر OpenGRID (GRID)
سعر OpenGRID (GRID) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر GRID مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenGRID الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 148.57
- تغيير سعر OpenGRID خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OpenGRID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenGRID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenGRID مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenGRID مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-10.15%
|60 يوم
|$ 0
|+8.68%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenGRID: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
+0.26%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OpenGRID is a decentralized platform designed to revolutionize AI infrastructure by offering scalable AI node rentals and GPU sharing. By leveraging blockchain technology, OpenGRID allows users to access high-performance computing resources in a decentralized, cost-effective manner. Whether you need powerful GPU resources for AI, machine learning, or blockchain applications, OpenGRID enables users to rent or contribute GPU power seamlessly.
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