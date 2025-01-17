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سعر OpenEden TBILL (TBILL) المباشر لليوم هو USD 1.089 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر TBILL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OpenEden TBILL الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر OpenEden TBILL خلال اليوم هو +0.04% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OpenEden TBILL (TBILL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpenEden TBILL مقابل USD هو $ +0.00047527 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenEden TBILL مقابل USD هو $ +0.0039097278 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenEden TBILL مقابل USD هو $ +0.0077951709 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenEden TBILL مقابل USD هو $ +0.0112851 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00047527 +0.04% 30 يوم $ +0.0039097278 +0.36% 60 يوم $ +0.0077951709 +0.72% 90 يوم $ +0.0112851 +1.05%

تحليل سعر OpenEden TBILL (TBILL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenEden TBILL: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.089$ 1.089 $ 1.089 24 ساعة مرتفع $ 1.089$ 1.089 $ 1.089 عالية طوال الوقت $ 1.089$ 1.089 $ 1.089 تغير السعر (1 ساعة) 0.00% تغير السعر (1يوم) +0.04% تغير السعر (7 أيام) +0.09%

معلومات سوق OpenEden TBILL (TBILL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: