معلومات سعر OpenDelta GMCI30 (OG30) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.20739 $ 0.20739 $ 0.20739 24 ساعة منخفض $ 0.209002 $ 0.209002 $ 0.209002 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.20739$ 0.20739 $ 0.20739 24 ساعة مرتفع $ 0.209002$ 0.209002 $ 0.209002 عالية طوال الوقت $ 0.258621$ 0.258621 $ 0.258621 أدنى سعر $ 0.199645$ 0.199645 $ 0.199645 تغير السعر (1 ساعة) +0.59% تغير السعر (1يوم) +0.49% تغير السعر (7 أيام) +3.83% تغير السعر (7 أيام) +3.83%

سعر OpenDelta GMCI30 (OG30) في الوقت الحقيقي هو $0.208733. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OG30 بين أدنى سعر $ 0.20739 وأعلى سعر $ 0.209002، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOG30 على الإطلاق هو $ 0.258621، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.199645.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OG30 +0.59% على مدار الساعة الماضية، +0.49% على مدار 24 ساعة، و +3.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OpenDelta GMCI30 (OG30)

القيمة السوقية $ 195.03K$ 195.03K $ 195.03K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 195.03K$ 195.03K $ 195.03K إمداد دورة التداول 940.00K 940.00K 940.00K إجمالي العرض 939,999.997995219 939,999.997995219 939,999.997995219

القيمة السوقية الحالية لـ OpenDelta GMCI30 هي $ 195.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OG30 يبلغ 940.00K، مع إجمالي عرض 939999.997995219. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 195.03K.