سعر OpenDelta GMCI30 المباشر اليوم هو 0.208733 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي OG30 إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر OG30 بسهولة على موقع MEXC الآن.

سعر OpenDelta GMCI30 (OG30)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 OG30 إلى USD:

$0.208733
$0.208733
+0.40%1D
يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!
USD
مخطط أسعار OpenDelta GMCI30 (OG30) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:07:23 (UTC+8)

معلومات سعر OpenDelta GMCI30 (OG30) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.20739
$ 0.20739
24 ساعة منخفض
$ 0.209002
$ 0.209002
24 ساعة مرتفع

$ 0.20739
$ 0.20739

$ 0.209002
$ 0.209002

$ 0.258621
$ 0.258621

$ 0.199645
$ 0.199645

+0.59%

+0.49%

+3.83%

+3.83%

سعر OpenDelta GMCI30 (OG30) في الوقت الحقيقي هو $0.208733. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول OG30 بين أدنى سعر $ 0.20739 وأعلى سعر $ 0.209002، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـOG30 على الإطلاق هو $ 0.258621، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.199645.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير OG30 +0.59% على مدار الساعة الماضية، +0.49% على مدار 24 ساعة، و +3.83% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق OpenDelta GMCI30 (OG30)

$ 195.03K
$ 195.03K

--
--

$ 195.03K
$ 195.03K

940.00K
940.00K

939,999.997995219
939,999.997995219

القيمة السوقية الحالية لـ OpenDelta GMCI30 هي $ 195.03K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ OG30 يبلغ 940.00K، مع إجمالي عرض 939999.997995219. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 195.03K.

سجل سعر OpenDelta GMCI30 (OG30) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpenDelta GMCI30 مقابل USD هو $ +0.00100967 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenDelta GMCI30 مقابل USD هو $ -0.0065044125 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenDelta GMCI30 مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenDelta GMCI30 مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00100967+0.49%
30 يوم$ -0.0065044125-3.11%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو OpenDelta GMCI30 ( OG30 )

The OpenDelta Protocol is a technology layer and regulatory framework that allows for the creation of blockchain-based crypto indices. Each index is designed to reflect the performance of a curated basket of cryptocurrencies or digital assets, built according to a professional methodology.

The OG30 index product represents a selection of the top 30 cryptocurrencies and digital assets. By focusing on the leading tokens, this index offers a snapshot of the market's core strength and the primary drivers of the cryptocurrency market.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر OpenDelta GMCI30 (OG30)

الموقع الرسمي

توقعات سعر OpenDelta GMCI30 (USD)

كم ستكون قيمة OpenDelta GMCI30 (OG30) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك OpenDelta GMCI30 (OG30) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة OpenDelta GMCI30.

تحقق الآن من توقعات سعر OpenDelta GMCI30!

عملة OG30 إلى العملات المحلية

توكنوميكس OpenDelta GMCI30 (OG30)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس OpenDelta GMCI30 (OG30) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس OG30 والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول OpenDelta GMCI30 (OG30)

كم يساوي OpenDelta GMCI30 (OG30) اليوم؟
سعر OG30 المباشر في USD هو USD 0.208733، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر OG30 إلى USD الحالي؟
سعر OG30 إلى USD الحالي هو $ 0.208733. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ OpenDelta GMCI30 ؟
القيمة السوقية لعملة OG30 هي $ 195.03K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن OG30؟
العرض المتداول لتوكن OG30 هو 940.00K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ OG30؟
حقق OG30 سعرًا قياسيًا قدره 0.258621 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ OG30؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.199645 OG30.
ما هو حجم تداول OG30؟
حجم تداول OG30 المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع OG30 هذا العام؟
قد يرتفع OG30 هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر OG30 لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 18:07:23 (UTC+8)

تحديثات OpenDelta GMCI30 (OG30) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

$113,057.84

$4,000.23

$0.04090

$194.39

$3.2034

$4,000.23

$113,057.84

$194.39

$2.6545

$0.19363

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.08900

$0.00002899

$2.308

$0.000000000000000000000416

$0.000000000000000000000023

