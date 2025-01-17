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سعر OpenAI ERC (OPENAI ERC) المباشر لليوم هو USD 0.00451886 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OPENAI ERC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OpenAI ERC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 456.95 - تغيير سعر OpenAI ERC خلال اليوم هو +6.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OpenAI ERC (OPENAI ERC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OpenAI ERC مقابل USD هو $ +0.00028815 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenAI ERC مقابل USD هو $ +0.0004929836 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenAI ERC مقابل USD هو $ +0.0009649745 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenAI ERC مقابل USD هو $ +0.0002285394705157594 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00028815 +6.81% 30 يوم $ +0.0004929836 +10.91% 60 يوم $ +0.0009649745 +21.35% 90 يوم $ +0.0002285394705157594 +5.33%

تحليل سعر OpenAI ERC (OPENAI ERC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenAI ERC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00415516$ 0.00415516 $ 0.00415516 24 ساعة مرتفع $ 0.00462245$ 0.00462245 $ 0.00462245 عالية طوال الوقت $ 0.307906$ 0.307906 $ 0.307906 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) +6.81% تغير السعر (7 أيام) -1.17%

معلومات سوق OpenAI ERC (OPENAI ERC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: