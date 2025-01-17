سعر OpenAI ERC (OPENAI ERC)
سعر OpenAI ERC (OPENAI ERC) المباشر لليوم هو USD 0.00451886. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر OPENAI ERC مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق OpenAI ERC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 456.95
- تغيير سعر OpenAI ERC خلال اليوم هو +6.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر OpenAI ERC مقابل USD هو $ +0.00028815 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر OpenAI ERC مقابل USD هو $ +0.0004929836 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر OpenAI ERC مقابل USD هو $ +0.0009649745 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر OpenAI ERC مقابل USD هو $ +0.0002285394705157594 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00028815
|+6.81%
|30 يوم
|$ +0.0004929836
|+10.91%
|60 يوم
|$ +0.0009649745
|+21.35%
|90 يوم
|$ +0.0002285394705157594
|+5.33%
اكتشف أحدث تحليلات سعر OpenAI ERC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
+6.81%
-1.17%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Open Ai ERC20 is a free-to-use telegram bot that provides users access to ChatGTP and DALL-E via chat commands. Open Ai ERC20 is not affiliated with the Open Ai team. Since we are in huge support of their creation, 1% of all transactions occurring with the Open Ai ERC20 token will be donated to the team behind Open Ai.
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