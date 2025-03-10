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سعر OPEN Tony (OPEN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OPEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق OPEN Tony الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 48.86 - تغيير سعر OPEN Tony خلال اليوم هو -7.40% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر OPEN Tony (OPEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر OPEN Tony مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر OPEN Tony مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر OPEN Tony مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر OPEN Tony مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.40% 30 يوم $ 0 -30.05% 60 يوم $ 0 -52.34% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر OPEN Tony (OPEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر OPEN Tony: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.31% تغير السعر (1يوم) -7.40% تغير السعر (7 أيام) -41.37%

معلومات سوق OPEN Tony (OPEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: