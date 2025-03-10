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سعر Open Platform (OPEN) المباشر لليوم هو USD 0.00435435 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر OPEN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Open Platform الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 520.25K - تغيير سعر Open Platform خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر Open Platform (OPEN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Open Platform مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Open Platform مقابل USD هو $ -0.0016858297 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Open Platform مقابل USD هو $ -0.0021408714 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Open Platform مقابل USD هو $ -0.009106860217263934 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ -0.0016858297 -38.71% 60 يوم $ -0.0021408714 -49.16% 90 يوم $ -0.009106860217263934 -67.65%

تحليل سعر Open Platform (OPEN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Open Platform: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.297856$ 0.297856 $ 0.297856 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -1.83%

معلومات سوق Open Platform (OPEN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: